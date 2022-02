Ausblick: Aker BioMarine AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aker BioMarine AS Registered gibt am 17.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,147 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aker BioMarine AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aker BioMarine AS Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 75,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,152 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,041 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 261,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 288,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

