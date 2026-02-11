Aker BioMarine AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P701 / ISIN: NO0010886625
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aker BioMarine AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aker BioMarine AS Registered stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber -1,860 NOK im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 57,3 Millionen USD für Aker BioMarine AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 573,5 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,037 USD, gegenüber 22,26 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 220,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,14 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
