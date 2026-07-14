Aker BP ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A0LHC1 / ISIN: NO0010345853

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Aker BP ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aker BP ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,940 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aker BP ASA Registered -5,250 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,65 Milliarden USD für Aker BP ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 26,10 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,39 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,18 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,69 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 111,10 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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