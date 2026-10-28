Aker BP ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A0LHC1 / ISIN: NO0010345853

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Aker BP ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aker BP ASA Registered wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,945 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,54 NOK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,55 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 25,53 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,18 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,67 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 111,10 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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