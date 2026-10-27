Aker Solutions ASA Aktie

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WKN DE: A12A18 / ISIN: NO0010716582

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Aker Solutions ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aker Solutions ASA veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass Aker Solutions ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aker Solutions ASA in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,00 Milliarden NOK im Vergleich zu 16,69 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,17 NOK, gegenüber 5,28 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 54,02 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 62,20 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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