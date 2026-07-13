Ausblick: Aker Solutions ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aker Solutions ASA wird am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,650 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 13,48 Milliarden NOK gegenüber 14,97 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,91 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,68 NOK, gegenüber 5,28 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 51,92 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 62,20 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at