Ausblick: Aker Solutions ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aker Solutions ASA öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,85 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,38 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,62 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,20 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,10 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,28 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 50,02 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 62,45 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at