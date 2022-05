Ausblick: Akoustis Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Akoustis Technologies präsentiert in der am 02.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,247 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,27 Prozent verringert. Damals waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 86,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,090 USD, gegenüber -1,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 16,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at