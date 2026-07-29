Ausblick: Aktia Bank A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aktia Bank A wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,372 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Aktia Bank A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 74,4 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aktia Bank A 78,5 Millionen EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 287,5 Millionen EUR, gegenüber 817,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at