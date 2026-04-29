Ausblick: Aktia Bank A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aktia Bank A wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,270 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,0 Prozent verringert. Damals waren 0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 72,0 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 77,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,12 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 294,9 Millionen EUR, gegenüber 817,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at