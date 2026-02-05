Aktia Ban a Aktie
WKN DE: A1W1T4 / ISIN: FI4000058870
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aktia Bank A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Aktia Bank A lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,259 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Aktia Bank A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 73,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,8 Millionen EUR umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie, gegenüber 1,04 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 293,7 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 903,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Aktia Bank plc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Aktia Bank plc (A)
|11,92
|-4,49%
