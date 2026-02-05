Aktia Ban a Aktie

Aktia Ban a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W1T4 / ISIN: FI4000058870

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aktia Bank A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aktia Bank A lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,259 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aktia Bank A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 73,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie, gegenüber 1,04 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 293,7 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 903,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Aktia Bank plc (A)

Analysen zu Aktia Bank plc (A)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Aktia Bank plc (A) 11,92 -4,49% Aktia Bank plc (A)

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

