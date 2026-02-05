Ausblick: Aktia Bank A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aktia Bank A lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,259 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aktia Bank A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 73,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie, gegenüber 1,04 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 293,7 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 903,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at