Aktia Ban a Aktie
WKN DE: A1W1T4 / ISIN: FI4000058870
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Aktia Bank A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aktia Bank A wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,245 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,85 Prozent auf 71,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Aktia Bank A noch 77,7 Millionen EUR umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,140 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 294,0 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 817,3 Millionen EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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