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WKN DE: A40L3H / ISIN: INE09XN01023

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Akums Drugs Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Akums Drugs Pharmaceuticals stellt am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,35 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 138,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,66 INR je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,76 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,23 INR aus. Im Vorjahr waren 16,67 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 50,25 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 43,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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