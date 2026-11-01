Akums Drugs & Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A40L3H / ISIN: INE09XN01023
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Akums Drugs Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Akums Drugs Pharmaceuticals stellt am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,35 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 138,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,66 INR je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,76 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,23 INR aus. Im Vorjahr waren 16,67 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 50,25 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 43,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akums Drugs & Pharmaceuticals Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Akums Drugs Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akums Drugs & Pharmaceuticals Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.