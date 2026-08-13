AKVA Group ASA Aktie
WKN DE: A0LEQU / ISIN: NO0003097503
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: AKVA Group ASA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AKVA Group ASA wird am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,07 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,32 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,19 Milliarden NOK gegenüber 1,17 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,82 NOK, gegenüber 5,07 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 4,61 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 4,38 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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