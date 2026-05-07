Ausblick: AKVA Group ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AKVA Group ASA wird am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,08 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AKVA Group ASA noch 1,16 NOK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 20,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,22 Milliarden NOK gegenüber 1,01 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 NOK, gegenüber 5,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 4,56 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,38 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at