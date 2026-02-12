AKVA Group ASA Aktie
Ausblick: AKVA Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AKVA Group ASA veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,110 NOK je Aktie gegenüber -0,200 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 835,9 Millionen NOK gegenüber 792,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,13 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,58 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,13 Milliarden NOK, gegenüber 3,52 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
