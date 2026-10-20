Akzo Nobel Aktie

Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Akzo Nobel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Akzo Nobel wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,13 EUR je Aktie gegenüber -1,130 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Akzo Nobel nach den Prognosen von 6 Analysten 2,60 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,55 Milliarden EUR umgesetzt worden.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,95 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,71 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,04 Milliarden EUR, gegenüber 10,16 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

mehr Analysen
20.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel N.V. 58,38 -0,38% Akzo Nobel N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen