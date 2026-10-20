Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Akzo Nobel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Akzo Nobel wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,13 EUR je Aktie gegenüber -1,130 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Akzo Nobel nach den Prognosen von 6 Analysten 2,60 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,55 Milliarden EUR umgesetzt worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,95 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,71 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,04 Milliarden EUR, gegenüber 10,16 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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