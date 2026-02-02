Akzo Nobel NV Aktie
WKN DE: A2PDLD / ISIN: US0101995035
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Akzo Nobel NV (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Akzo Nobel NV (spons ADRs) äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,313 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Akzo Nobel NV (spons ADRs) 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Akzo Nobel NV (spons ADRs) 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,87 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Akzo Nobel NV (spons ADRs) 2,79 Milliarden USD umsetzen können.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,14 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,59 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akzo Nobel NV (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Akzo Nobel NV (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel NV (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel NV (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel NV (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel NV (spons. ADRs)
|19,20
|-0,52%