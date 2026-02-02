Akzo Nobel NV Aktie

Akzo Nobel NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDLD / ISIN: US0101995035

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Akzo Nobel NV (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Akzo Nobel NV (spons ADRs) äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,313 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Akzo Nobel NV (spons ADRs) 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Akzo Nobel NV (spons ADRs) 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,87 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Akzo Nobel NV (spons ADRs) 2,79 Milliarden USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,14 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,59 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel NV (spons. ADRs) 19,20 -0,52% Akzo Nobel NV (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

