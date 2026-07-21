Akzo Nobel NV Aktie
WKN DE: A2PDLD / ISIN: US0101995035
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Akzo Nobel NV (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Akzo Nobel NV (spons ADRs) präsentiert am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Akzo Nobel NV (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,98 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 11,52 Milliarden USD im Vergleich zu 11,46 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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