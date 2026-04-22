Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Akzo Nobel wird am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,847 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,34 Milliarden EUR gegenüber 2,61 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,88 EUR, gegenüber 3,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,96 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,16 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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