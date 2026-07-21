Akzo Nobel Aktie

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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Akzo Nobel präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,17 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 60,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Akzo Nobel 0,730 EUR je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,63 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,57 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 EUR im Vergleich zu 3,71 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 10,01 Milliarden EUR, gegenüber 10,16 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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