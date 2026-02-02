Akzo Nobel Aktie

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Akzo Nobel wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass Akzo Nobel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,773 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,44 Milliarden EUR gegenüber 2,62 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie, gegenüber 3,17 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 10,23 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 10,71 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

20.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
15.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
09.01.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
