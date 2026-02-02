Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Akzo Nobel wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass Akzo Nobel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,773 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,44 Milliarden EUR gegenüber 2,62 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie, gegenüber 3,17 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 10,23 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 10,71 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

