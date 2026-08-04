Ausblick: Alamar Foods Company Registered legt Quartalsergebnis vor

Alamar Foods Company Registered lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,640 SAR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alamar Foods Company Registered noch 0,600 SAR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 267,5 Millionen SAR aus – eine Steigerung von 13,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alamar Foods Company Registered einen Umsatz von 236,7 Millionen SAR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 SAR, gegenüber 1,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,05 Milliarden SAR geschätzt, nachdem im Vorjahr 945,9 Millionen SAR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at