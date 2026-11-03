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Alamar Foods Company Registered Shs Aktie

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Alamar Foods Company Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alamar Foods Company Registered wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,700 SAR. Dies würde einem Zuwachs von 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alamar Foods Company Registered 0,620 SAR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alamar Foods Company Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 283,1 Millionen SAR im Vergleich zu 236,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,16 SAR im Vergleich zu 1,88 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,10 Milliarden SAR, gegenüber 945,9 Millionen SAR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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