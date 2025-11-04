Alamar Foods Company Registered Shs Aktie
ISIN: SA15JHPITV18
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alamar Foods Company Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Alamar Foods Company Registered gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,490 SAR je Aktie gegenüber 0,800 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,0 Millionen SAR. Dementsprechend gehen die Experten bei Alamar Foods Company Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 240,5 Millionen SAR aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 SAR, wohingegen im Vorjahr noch 1,52 SAR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 934,6 Millionen SAR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 891,6 Millionen SAR waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Alamar Foods Company Registered Shsmehr Analysen
