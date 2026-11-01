Alamo Group Aktie
WKN: 886106 / ISIN: US0113111076
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alamo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alamo Group wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent auf 437,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,53 USD, gegenüber 8,59 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,71 Milliarden USD im Vergleich zu 1,60 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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