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WKN: 886106 / ISIN: US0113111076

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Alamo Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alamo Group wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alamo Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,64 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 391,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 398,0 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,32 USD, gegenüber 8,59 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,60 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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