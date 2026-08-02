Ausblick: Alamo Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alamo Group präsentiert in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,39 Prozent auf 437,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alamo Group noch 419,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at