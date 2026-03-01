Alamo Group Aktie

Alamo Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886106 / ISIN: US0113111076

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Alamo Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alamo Group wird am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,01 Prozent verringert. Damals waren 2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alamo Group nach den Prognosen von 4 Analysten 402,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 385,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,58 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 9,63 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,63 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

