Ausblick: Alamos Gold A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alamos Gold A lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

11 Analysten schätzen, dass Alamos Gold A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,531 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 593,6 Millionen USD für Alamos Gold A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 606,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,21 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,95 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 2,48 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at