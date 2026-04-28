Alamos Gol a Aktie

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WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Alamos Gold A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alamos Gold A lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alamos Gold A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,549 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 601,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 477,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,95 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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