Ausblick: Alamos Gold A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alamos Gold A präsentiert in der am 22.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,082 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 14,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 232,9 Millionen USD gegenüber 203,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,271 USD je Aktie, gegenüber 0,410 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 823,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 823,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at