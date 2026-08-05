Ausblick: Alarmcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alarmcom wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,649 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alarmcom 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alarmcom in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 265,0 Millionen USD im Vergleich zu 254,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD aus. Im Vorjahr waren 2,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at