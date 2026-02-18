Ausblick: Alarmcom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alarmcom stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,640 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alarmcom 0,560 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 250,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alarmcom einen Umsatz von 242,2 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,29 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,00 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 939,8 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at