ALARUM TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A3DZG0 / ISIN: US78643B5003
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: ALARUM TECHNOLOGIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ALARUM TECHNOLOGIES wird am 19.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 61,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,0 Millionen USD aus.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,075 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 40,9 Millionen USD, gegenüber 32,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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