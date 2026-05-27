ALARUM TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A3DZG0 / ISIN: US78643B5003
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: ALARUM TECHNOLOGIES stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ALARUM TECHNOLOGIES wird am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,019 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 50,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ALARUM TECHNOLOGIES einen Umsatz von 7,1 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 49,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 41,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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