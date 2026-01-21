Ausblick: Alaska Air Group legt Quartalsergebnis vor

Alaska Air Group lädt am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,108 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,08 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 14,25 Milliarden USD, gegenüber 11,74 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at