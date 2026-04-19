Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
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19.04.2026 07:01:06
Ausblick: Alaska Air Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alaska Air Group gibt am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,650 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,29 Milliarden USD gegenüber 3,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,830 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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