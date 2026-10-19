Alaska Air Group Aktie

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WKN: 869843 / ISIN: US0116591092

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19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Alaska Air Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alaska Air Group stellt am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,392 USD. Das entspräche einer Verringerung von 36,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,620 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alaska Air Group nach den Prognosen von 13 Analysten 4,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,77 Milliarden USD umgesetzt worden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,535 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,79 Milliarden USD, gegenüber 14,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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