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WKN: 869843 / ISIN: US0116591092

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Alaska Air Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alaska Air Group wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,992 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,09 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD, gegenüber 0,830 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 15,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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