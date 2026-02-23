Albany International Aktie

Albany International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874315 / ISIN: US0123481089

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Albany International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Albany International stellt am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,609 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,560 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Albany International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 283,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 286,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie, gegenüber 2,80 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Albany International Corp.

Analysen zu Albany International Corp.

Aktien in diesem Artikel

Albany International Corp. 59,44 -0,03% Albany International Corp.

