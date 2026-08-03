Ausblick: Albany International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Albany International wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Albany International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,705 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Albany International nach den Prognosen von 2 Analysten 339,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 311,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD, gegenüber -1,940 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at