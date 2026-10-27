Albany International Aktie

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WKN: 874315 / ISIN: US0123481089

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Albany International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Albany International wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,370 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Albany International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 326,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,74 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD, gegenüber -1,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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