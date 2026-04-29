Ausblick: Albany International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Albany International präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,527 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,89 Prozent verringert. Damals waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 281,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Albany International einen Umsatz von 288,8 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD, gegenüber -1,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at