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WKN: 890167 / ISIN: US0126531013

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Albemarle legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Albemarle wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 20,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,53 USD aus. Im Vorjahr waren -5,760 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 6,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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