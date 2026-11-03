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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Albemarle legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Albemarle wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD gegenüber -1,720 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD – ein Plus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albemarle 1,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,09 USD, gegenüber -5,760 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 6,07 Milliarden USD im Vergleich zu 5,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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