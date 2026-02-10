Ausblick: Albemarle präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Albemarle wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,418 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Albemarle noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,37 Prozent auf 1,35 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Albemarle noch 1,23 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,762 USD, gegenüber -11,200 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 5,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at