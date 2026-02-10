Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Albemarle präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Albemarle wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,418 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Albemarle noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,37 Prozent auf 1,35 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Albemarle noch 1,23 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,762 USD, gegenüber -11,200 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 5,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,38 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Albemarle Corp.
|
10.02.26
|Ausblick: Albemarle präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Albemarle zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Albemarle Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|146,16
|3,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.