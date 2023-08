Ausblick: Albemarle stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Albemarle wird am 02.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,45 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,42 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 63,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 10,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at