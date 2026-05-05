Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Albemarle vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Albemarle lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Albemarle die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Albemarle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 24,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,760 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 5,82 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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