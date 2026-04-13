Albertsons Companies Aktie
WKN DE: A14YJM / ISIN: US0130911037
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Albertsons Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Albertsons Companies wird am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,430 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,47 Milliarden USD gegenüber 18,80 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,64 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 83,32 Milliarden USD im Vergleich zu 80,39 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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